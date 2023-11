Jeu de piste de la Halle Marché Couvert Bergerac, 2 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Pour célébrer l’inauguration de la Halle du Marché Couvert, participez à un jeu de piste ludique et historique !

Réservation conseillée au 05 53 63 04 13

Gratuit | Rendez-vous sous la Halle.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:30:00. .

Marché Couvert Place Louis de la Bardonnie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



To celebrate the inauguration of the Covered Market Hall, take part in a fun and historic treasure hunt!

Reservations recommended: 05 53 63 04 13

Free admission | Meet under the covered market hall

Para celebrar la inauguración del Mercado Cubierto, ¡participe en una divertida e histórica búsqueda del tesoro!

Se recomienda reservar en el 05 53 63 04 13

Gratuito | Cita bajo el Mercado Cubierto

Um die Einweihung der überdachten Markthalle zu feiern, nehmen Sie an einer spielerischen und historischen Schnitzeljagd teil!

Reservierung unter 05 53 63 04 13 empfohlen

Kostenlos | Treffpunkt in der Halle

Mise à jour le 2023-11-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides