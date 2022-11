Nocturne gourmande de Noël au Marché couvert Marché couvert Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Nocturne gourmande de Noël au Marché couvert Marché couvert, 8 décembre 2022, Albi. Nocturne gourmande de Noël au Marché couvert Jeudi 8 décembre, 18h30 Marché couvert

Entrée libre

Près d’une vingtaine d’exposants invitent le public à déguster des produits régionaux autour d’un verre et en musique au Marché Couvert Marché couvert place Saint-Julien Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Près d’une vingtaine d’exposants invitent le public à déguster des produits régionaux autour d’un verre et en musique au Marché couvert. Et pour que la fête soit complète les pulls et les bonnets de Noël sont vivement conseillés !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T18:30:00+01:00

2022-12-08T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Marché couvert Adresse place Saint-Julien Albi Ville Albi lieuville Marché couvert Albi Departement Tarn

Marché couvert Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Nocturne gourmande de Noël au Marché couvert Marché couvert 2022-12-08 was last modified: by Nocturne gourmande de Noël au Marché couvert Marché couvert Marché couvert 8 décembre 2022 Albi Marché couvert Albi

Albi Tarn