Marché d’Aire-sur-l’Adour Marché couvert Aire-sur-l’Adour, samedi 28 décembre 2024.

Aire-sur-l’Adour Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-28 08:00:00

fin : 2024-12-28 12:30:00

Exceptionnellement, la marché du 02/01 est reporté au 31/12

Il se situe sous les Halles communément appelé « marché couvert » sur la place de l’Hôtel de Ville. On y trouve une offre très diversifiée pour un achalandage plus que complet : Boulanger / pâtissier, boucher, poissonnier, maraîcher, fruitier, rôtisseur, fromager, fleuriste et spécialiste de vins et spiritueux… des dizaines d’exposants, producteurs ou revendeurs, locaux ou de l’extérieur.

Exceptionnellement, la marché du 02/01 est reporté au 31/12

Il se situe sous les Halles communément appelé « marché couvert » sur la place de l’Hôtel de Ville. On y trouve une offre très diversifiée pour un achalandage plus que complet : Boulanger / pâtissier, boucher, poissonnier, maraîcher, fruitier, rôtisseur, fromager, fleuriste et spécialiste de vins et spiritueux… des dizaines d’exposants, producteurs ou revendeurs, locaux ou de l’extérieur.

.

Marché couvert

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par OT Aire sur l’Adour