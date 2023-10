Marché hebdomadaire du mardi Marché couvert Aire-sur-l’Adour, 20 août 2024, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Le marché alimentaire de la ville d’Aire sur l’Adour est ouvert le mardi et le samedi, tout au long de l’année, de 8h à 12h30 on y trouve près de 50 commerçants Ces horaires peuvent varier selon la météo et la saison.Le marché alimentaire d’Aire sur l’Adour se situe sous les Halles communément appelé « marché couvert » sur la place de l’Hôtel de Ville. On y trouve une offre très diversifiée pour un achalandage plus que complet : Boulanger / pâtissier, boucher, poissonnier, maraîcher, fruitier, rôtisseur, fromager, fleuriste et spécialiste de vins et spiritueux… des dizaines d’exposants, producteurs ou revendeurs, locaux ou de l’extérieur..

2024-08-20 fin : 2024-08-20 12:30:00. .

Marché couvert Place du commerce

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Aire sur l’Adour food market is open year-round on Tuesdays and Saturdays, from 8am to 12.30pm, and features some 50 traders. Times vary according to weather and season.The Aire sur l’Adour food market is located under Les Halles, commonly known as the « covered market », on the Place de l’Hôtel de Ville. You’ll find a highly diversified range of goods and services: bakers, butchers, fishmongers, market gardeners, fruit growers, roasters, cheesemongers, florists and wine and spirits specialists… dozens of exhibitors, producers and retailers, both local and foreign.

El mercado Aire sur l’Adour está abierto todo el año, los martes y sábados, de 8.00 a 12.30 h, y cuenta con cerca de 50 comerciantes. Los horarios pueden variar según el tiempo y la temporada.El mercado Aire sur l’Adour se encuentra bajo Les Halles, comúnmente conocido como « mercado cubierto », en la plaza del Hôtel de Ville. El mercado ofrece una amplia gama de productos y servicios: panaderos, carniceros, pescaderos, horticultores, fruticultores, asadores, queseros, floristas y especialistas en vinos y licores… decenas de expositores, productores y minoristas, tanto locales como extranjeros.

Der Lebensmittelmarkt in Aire sur l’Adour ist das ganze Jahr über dienstags und samstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet und bietet fast 50 Händler an. Diese Zeiten können je nach Wetter und Jahreszeit variieren.Der Lebensmittelmarkt in Aire sur l’Adour befindet sich in den Markthallen, die gemeinhin als « Markthalle » bezeichnet werden, auf dem Rathausplatz. Hier findet man ein sehr vielfältiges Angebot für einen mehr als vollen Marktstand: Bäcker/Konditor, Metzger, Fischhändler, Gemüse- und Obsthändler, Braten, Käse, Blumenhändler und Wein- und Spirituosenspezialist… Dutzende von Ausstellern, Produzenten oder Wiederverkäufern, aus der Region oder von außerhalb.

Mise à jour le 2023-08-30 par OT Aire sur l’Adour