Marche-Course Rose de la Côte de Nacre Ouistreham, 3 octobre 2021, Ouistreham.

Marche-Course Rose de la Côte de Nacre 2021-10-03 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-03 12:00:00 12:00:00

Ouistreham Calvados

À l’occasion d’Octobre Rose, mois de mobilisation pour le dépistage du cancer du sein à l’initiative de la Ligue contre le cancer, la Ville de Ouistreham Riva-Bella, en partenariat avec les Villes de Colleville-Montgomery et Hermanville-sur-Mer, organise une marche-course le dimanche 3 octobre 2021.

Trois parcours sont proposés (6 km marche, 10 km marche et 6 km en course à pied), avec le concours des associations ouistrehamaises Riva Courir, Amitié Active et Atout Forme Côte de Nacre. L’inscription est libre, sous forme de don et les participants pourront obtenir un tee-shirt en l’échange de ce don. La somme totale sera remise au Comité départemental de la Ligue contre le cancer.

Cette manifestation, ouverte à tous, a pour but de promouvoir le dépistage du cancer du sein.

Une tombola sera organisée par les commerçants du bourg et de l’avenue de la mer au retour de la course.

Informations pratiques : Inscription dès maintenant et jusqu’au 24 septembre 2021, auprès de la Mairie de Ouistreham Riva-Bella : en déposant le bulletin d’inscription à l’Hôtel de Ville ou directement en ligneÉchauffement à 9h et départ à 9h30, à la salle-gymnase Legoupil, avenue du Général Leclerc, à Ouistreham Riva-Bella1 tee-shirt = 1 don pour la Ligue contre le cancer (tous les dons seront reversés à la Ligue contre le cancer).Pass sanitaire obligatoirePort du masque obligatoire dans l’enceinte du gymnase Legoupil

Source : Ville de Ouistreham

associations@ville-ouistreham.fr +33 2 31 97 73 07

dernière mise à jour : 2021-09-16 par