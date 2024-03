Marche, course la Ploërmelaise Ploërmel, dimanche 17 mars 2024.

Marche, course la Ploërmelaise Ploërmel Morbihan

Que vous soyez seul(e), en famille, entre amis, avec vos collègues, jeune ou moins jeune (a-t-on oublié quelqu’un ?..), vous aurez l’occasion de pratiquer un peu d’activité physique au profit d’une grande cause la lutte contre le cancer et plus particulièrement le dépistage du cancer colorectal.

Chacun(e) à son rythme pourra apprécier le parcours proposé à travers l’agglomération en empruntant la voie verte et le circuit des hortensias.

Cette marche/course n’est pas une compétition. Elle apporte son soutien à la lutte contre le cancer sur le pays de Ploërmel.

Rendez-vous à partir de 9h (départ à 10h)

Inscription en ligne.

Après plusieurs années d’absence, la course Kid’z revient également cette année avec un départ à 11h30. Les enfants devront parcourir 1km. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17

place de la gare

Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne laploermelaise@gmail.com

L’événement Marche, course la Ploërmelaise Ploërmel a été mis à jour le 2024-02-26 par CRT Bretagne_