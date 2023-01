Marche, course : la Ploërmelaise Ploërmel Ploërmel CRT Bretagne_ Catégories d’Évènement: Morbihan

Morbihan Que vous soyez seul(e), en famille, entre amis, avec vos collègues, jeune ou moins jeune (a-t-on oublié quelqu’un ?..), vous aurez l’occasion de pratiquer un peu d’activité physique au profit d’une grande cause : la lutte contre le cancer et plus particulièrement le dépistage du cancer colorectal.

Chacun(e) – à son rythme – pourra apprécier le parcours proposé à travers l’agglomération en empruntant la voie verte et le circuit des hortensias.

Cette marche/course n’est pas une compétition. Elle apporte son soutien à la lutte contre le cancer sur le pays de Ploërmel.

Rendez-vous à partir de 9h (départ à 10h)

Inscription en ligne. laploermelaise@gmail.com https://laploermelaise.org/ Ploërmel

