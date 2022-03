Marche, course : la Ploërmelaise Ploërmel Ploërmel Catégories d’évènement: Morbihan

Ploërmel Morbihan Que vous soyez seul(e), en famille, entre amis, avec vos collègues, jeune ou moins jeune (a-t-on oublié quelqu’un ?..), vous aurez l’occasion de pratiquer un peu d’activité physique au profit d’une grande cause : la lutte contre le cancer et plus particulièrement le dépistage du cancer colorectal.

Chacun(e) – à son rythme – pourra apprécier le parcours proposé à travers l’agglomération.

Cette marche/course n’est pas une compétition. Elle apporte son soutien à la lutte contre le cancer sur le pays de Ploërmel. Cette année, la date est modifiée et le départ est déplacé place de la gare en attendant que les travaux d’embellissement de la ville se fassent.

Rendez-vous à partir de 9h (départ à 10h)

Inscription en ligne. laploermelaise@gmail.com https://laploermelaise.org/

Inscription en ligne.

