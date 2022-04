Marche & course Diusse, 15 mai 2022, Diusse.

Marche & course Stade de foot D13 Diusse

2022-05-15 – 2022-05-15 Stade de foot D13

Diusse Pyrénées-Atlantiques Diusse

2 2 EUR Marche de 10km : sur le sentier pédestre de Diusse à Conchez.

Pas de compétition, juste un moment convivial dans la nature.

Et pour les plus petits

Course duo parents/enfants : organisée autour du stade de foot de Diusse.

Plusieurs départs prévus selon l’âge des enfants inscrits.

11h30 : vente de sandwichs, frites et boissons pour tous !

Marche de 10km : sur le sentier pédestre de Diusse à Conchez.

Pas de compétition, juste un moment convivial dans la nature.

Et pour les plus petits

Course duo parents/enfants : organisée autour du stade de foot de Diusse.

Plusieurs départs prévus selon l’âge des enfants inscrits.

11h30 : vente de sandwichs, frites et boissons pour tous !

+33 6 38 24 00 25

Marche de 10km : sur le sentier pédestre de Diusse à Conchez.

Pas de compétition, juste un moment convivial dans la nature.

Et pour les plus petits

Course duo parents/enfants : organisée autour du stade de foot de Diusse.

Plusieurs départs prévus selon l’âge des enfants inscrits.

11h30 : vente de sandwichs, frites et boissons pour tous !

Ape de Diusse

Stade de foot D13 Diusse

dernière mise à jour : 2022-04-08 par