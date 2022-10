MARCHE CONVIVIALE THILLOMBOIS/BENOITE-VAUX Thillombois Thillombois Catégories d’évènement: Meuse

Meuse Thillombois Comme chaque année, l’association Connaissance de la Meuse organise sa marche conviviale Thillombois / Benoîte-Vaux. Départ dans la cour du château à 9h. Parking dans la cour. Deux parcours aux choix (un plan sera distribué) :

– Premier parcours balisé, de 10 km aller et retour sur le Chemin des Pèlerins.

– Second parcours de 12 km aller et retour, accompagné d’un guide. – Collation à l’arrivée, à la Maison des Pèlerins de Benoîte-Vaux.

– Retour à Thillombois à pied par le Chemin des Pèlerins, ou en voiture (covoiturage).

– Repas tiré du sac sous un chapiteau chauffé dans la cour des communs. Café offert. Aucune réservation n’est demandée. Entrée libre. chateau.thillombois@wanadoo.fr +33 3 29 84 50 00 https://www.chateau-thillombois.com/ Thillombois

