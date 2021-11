Marché contrôlé aux truffes fraîches Bergerac, 4 décembre 2021, Bergerac.

Marché contrôlé aux truffes fraîches Place Louis de la Bardonnie Marché couvert Bergerac

2021-12-04 – 2021-12-04 Place Louis de la Bardonnie Marché couvert

Bergerac Dordogne Bergerac

De décembre à février, un marché aux truffes se tient au niveau de la halle du Marché Couvert.

Depuis 2007, le marché de producteurs commercialise des truffes lavées, canifées, triées par espèces et catégories. Les truffes sont vendues directement par les trufficulteurs, à l’unité ou par lots. Eventuellement pré conditionnées pour un transport et une conservation adaptés.

Pour tout demande de renseignement, vous pouvez contacter le groupement de trufficulteurs de La Vallée de la Couze et du Bergeracois.

+33 6 76 17 55 15

Place Louis de la Bardonnie Marché couvert Bergerac

