Marche contre le cancer colorectal | Mars Bleu Entrée du Jardin Public Cognac, samedi 9 mars 2024.

Mars bleu est le mois de sensibilisation au cancer colorectal.

Pour soutenir la recherche et ceux qui luttent contre cette maladie, venez nombreux marcher (7kms) avec les randonneurs du cognaçais et la Courte Echelle, le cancer… Et après !

3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:15:00

fin : 2024-03-09

Entrée du Jardin Public Boulevard Denfert-Rochereau

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

