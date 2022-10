Marche contre la Polio Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne Ainsi, c’est avec plaisir que les clubs Rotary, Rotaract et Intaract du secteur vous invitent à participer à la marche solidaire organisée sur la commune d’Istres (13 800) le samedi 22 octobre 2022, de 10H00 à 12H00.



Le parcours est accessible à tous. Le départ est prévu pour 10H30 sur le parvis de l'Hôtel de Ville ( coordonnées 43.516280, 4.988059). Dans le cadre de la journée mondiale contre la Polio (24 octobre 2022), le District 1760 se mobilise en organisant des marches solidaires.

