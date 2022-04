Marche contre la maladie d’ALZHEIMER Camembert Camembert Catégories d’évènement: Camembert

Camembert

Pour soutenir la lutte contre la maladie d’ALZHEIMER, le ROTARY CLUB de CAMEMBERT organise une marche

samedi 23 avril 2022

Journée découverte au cœur du Pays d’Auge

* Matin ? départ 9 h 30 Place de la Mairie Camembert (8 km)

* Midi ? pique-nique (chacun apporte son repas)

(Lieu : Launay – 61120 Roiville)

* Aprés-midi ? retour à Camembert (8 km)

Inscription sur place dès 9 h ? 10 € par marcheur

L’intégralité des fonds sera versée au

Centre d’Étude et de Recherche sur le Médicament en Normandie (Caen) Lutte contre la maladie d’ALZHEIMER

