Til Châtel fête le printemps, un événement organisé par l'association Festitil. Animations, cosplay, buvette et barbecue au rendez-vous, accompagné d'un tournoi de palets breton (gratuit), de maquillage et jeux pour enfants et d'un concours de karaoké! Deux défis à relever : à 16h, une course Parents-Enfants (gratuit) et à 16h30, le concours de la plus chouette composition florale (gratuit). Pré-inscription au 06 70 63 46 80. A vos marques… C'est partit!

assofestitil@gmail.com

