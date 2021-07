Marché/Concert – Les mardis de la presqu’île – Vincent Prémel et Men In Rock Hillion, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Hillion.

Hillion Côtes d’Armor Hillion

Concert avec Vincent Prémel « Guitare en bandoulière, Vincent Prémel chante ses voyages et ses rencontres dans le tumulte et les fracas du monde. Comme on remplit un carnet de voyage, il raconte ses escales et ses aventures chargées de poésie, d’embruns, de filles et de rhum. Avec toujours humour et tendresse, il peint ses chansons pour le petit peuple humain dans un univers où s’entremêlent les espoirs, les souffrances et les rêves. » à partir de 18h30 place de l’église, et à partir de 20h15 reprises et compositions rock avec Men In Rock, trio paimpolais sur la scène de l’esplanade Palante. Feu d’artifice vers 23h et soirée dansante.

+33 2 96 32 21 04 http://www.mairie-hillion.fr/

