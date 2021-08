Marché/Concert – Les mardis de la presqu’île – Boho Hillion, 24 août 2021, Hillion.

Marché/Concert – Les mardis de la presqu’île – Boho 2021-08-24 18:30:00 – 2021-08-24 21:30:00

Hillion Côtes d’Armor Hillion

Les Mardis de la Presqu’île, marchés-concerts sur la place de l’église.

artisans, créateurs locaux et food-trucks.

Concert de BOHO, le trio, une voix et deux guitares, distille une pop sensuelle et

mélodique, nourrit de sons électro.

+33 2 96 32 21 04 http://www.mairie-hillion.fr/

