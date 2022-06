Marché – Concert : La Petite Boite

Marché – Concert : La Petite Boite, 5 août 2022, . Marché – Concert : La Petite Boite

2022-08-05 – 2022-08-05 Marché-concert : La Petite Boîte avec Nico Morelli (piano), Jean-Philippe Viret (contrebasse) et Thomas Laedlein-Greilsammer (batterie) (Jazz)

Tout public

Marché de 17h à 20h30.

