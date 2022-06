Marché – Concert : Bad Choice

2022-07-22 – 2022-07-22 Marché-concert : Bad Choice (Rock Français)

Tout public

Marché de 17h à 20h30.

Organisé par l’Association Pomme Orange. Marché-concert : Bad Choice (Rock Français)

Organisé par l'Association Pomme Orange.

