Marché complice du Havre

2022-06-03 – 2022-06-05

Le Marché complice du Collège culinaire de France revient aux Jardins suspendus !

Nouvelle édition, nouvelle formule ! Après deux ans d’absence, le Collège culinaire de France revient en fanfare au Havre ! Et ce n’est pas 1, ni 2 mais 3 journées de festival culinaire que nous vous proposons de vivre au cœur de ce site emblématique. Si cet événement débutera dès le vendredi soir par un dîner gastronomique, samedi et dimanche, venez faire le plein de produits d’exception auprès des producteurs artisans de qualité. Les chefs incontournables de la région seront aussi présents et prêts à jouer du couteau comme du fourneau pour régaler petits et grands.

On ne ressort pas indemne d’un Marché complice : participez à l’un des nombreux ateliers, apprenez de nouvelles choses et transmettez à votre tour ! Enfin, pas de festival sans musique, on vous promet donc une ambiance musicale pour célébrer en toute convivialité l’artisanat culinaire.

Programme :

– Vendredi 3 juin – Dîner immersif – à partir de 19h30 – départs à 15min d’intervalle.

Voyage botanique et initiatique à travers la dégustation de mets réalisés par des chefs de la région, en lien avec les collections végétales des serres.

▪︎ Prix : Plein tarif 75€/Prévente 60€

▪︎ Réservation sur : https://bit.ly/BilletterieCCFVendredi

– Samedi 4 et dimanche 5 juin – Marché complice – de 9h à 20h

▪︎ Stands de producteurs, artisans et restaurateurs

▪︎ Ateliers de cuisine pilotés par des chefs (au déjeuner, au goûter et à l’apéro) ▪︎ Réservation pour les ateliers sur : https://bit.ly/BilletterieCCFSamDim

▪︎ Dégustation conviviale sur de grandes tablées

▪︎ Ateliers pour enfants

▪︎ Animation musicale

▪︎ Masterclass

▪︎ Et plein d’autres surprises à venir …

– Samedi 4 juin – Guinguette complice – à partir de 19h30

Chefs, producteurs et grand public se rassembleront lors d’une guinguette tout faim tout flamme (on annonce du barbeuc de compétition) dans les Jardins suspendus !

▪︎ Réservation sur : https://bit.ly/BilletterieCCFSamedi

