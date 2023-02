MARCHE COMMUNAL Abbeville-Saint-Lucien Abbeville-Saint-Lucien Catégories d’Évènement: Abbeville-Saint-Lucien

Oise

MARCHE COMMUNAL, 12 février 2023, Abbeville-Saint-Lucien Abbeville-Saint-Lucien. MARCHE COMMUNAL 1 Rue de la Mairie Abbeville-Saint-Lucien Oise

2023-02-12 09:00:00 – 2023-02-12 12:00:00 Abbeville-Saint-Lucien

Oise Abbeville-Saint-Lucien Marché communal en présence de producteurs locaux.

Du producteur au consommateur ! Marché communal en présence de producteurs locaux.

Du producteur au consommateur ! mairie.abbeville.st.lucien@orange.fr +33 3 44 79 13 35 http://www.abbeville-saint-lucien.fr/ Mairie d’Abbeville

Abbeville-Saint-Lucien

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Abbeville-Saint-Lucien, Oise Autres Lieu Abbeville-Saint-Lucien Adresse 1 Rue de la Mairie Abbeville-Saint-Lucien Oise Ville Abbeville-Saint-Lucien Abbeville-Saint-Lucien lieuville Abbeville-Saint-Lucien Departement Oise

Abbeville-Saint-Lucien Abbeville-Saint-Lucien Abbeville-Saint-Lucien Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abbeville-saint-lucien abbeville-saint-lucien/

MARCHE COMMUNAL 2023-02-12 was last modified: by MARCHE COMMUNAL Abbeville-Saint-Lucien 12 février 2023 1 Rue de la Mairie Abbeville-Saint-Lucien Oise Abbeville-Saint-Lucien Abbeville-Saint-Lucien Oise Oise

Abbeville-Saint-Lucien Abbeville-Saint-Lucien Oise