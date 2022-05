Marché communal Abbeville-Saint-Lucien Abbeville-Saint-Lucien Catégories d’évènement: Abbeville-Saint-Lucien

Oise

Marché communal Abbeville-Saint-Lucien, 8 mai 2022, Abbeville-Saint-Lucien. Marché communal Abbeville-Saint-Lucien

2022-05-08 09:00:00 – 2022-05-08 12:00:00

Abbeville-Saint-Lucien Oise Abbeville-Saint-Lucien Marché communal en présence d’artisans locaux.

Cette semaine, couscous et ficelle picarde à emporter. mairie.abbeville.st.lucien@orange.fr +33 3 44 79 13 35 http://www.abbeville-saint-lucien.fr/ Marché communal en présence d’artisans locaux.

Abbeville-Saint-Lucien

