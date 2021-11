Oulches-la-Vallée-Foulon Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne, Oulches-la-Vallée-Foulon Marche commémorative sur le Chemin des Dames : Les tirailleurs marocains Oulches-la-Vallée-Foulon Oulches-la-Vallée-Foulon Catégories d’évènement: Aisne

Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne Oulches-la-Vallée-Foulon Vous l’avez décidé par vos votes sur nos réseaux sociaux, ce sont les tirailleurs marocains qui seront à l’honneur lors de cette marche commémorative !

Rendez-vous donc le samedi 13 novembre prochain au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames • Caverne du Dragon, dès 14 heures.

Yves Fohlen vous accompagnera pour cette visite exceptionnelle sur le Chemin des Dames. caverne@aisne.fr +33 3 23 25 14 18 https://www.chemindesdames.fr/fr/marche-commemorative-les-tirailleurs-marocains Vous l’avez décidé par vos votes sur nos réseaux sociaux, ce sont les tirailleurs marocains qui seront à l’honneur lors de cette marche commémorative !

