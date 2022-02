Marche collective avec l’artiste sculpteur Maxime Lamarche IAC Institut d’art contemporain Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Marche collective avec l'artiste sculpteur Maxime Lamarche

IAC Institut d'art contemporain, 23 avril 2022, Villeurbanne.

le samedi 23 avril à 16:00

**→ DE URDLA À L’IAC EN PASSANT PAR LE RIZE ET LA FERME DES ARTISANS, DE 16H À 18H** L’œuvre _Col bleu_ de Maxime Lamarche invite les habitantes et les habitants à croiser les vents pour rendre hommage aux « cols bleus » qui devinrent ouvriers en s’installant dans les villes après avoir quitté la montagne, comme le col ardéchois de Bourlatier. **RENCONTRE AVEC L’ARTISTE** **→ À L’IAC À PARTIR DE 18H** Échange avec Maxime Lamarche et visite de l’exposition _Quels territoires ?_ proposée par les Amis de l’IAC et ouverte à toutes et tous. → Gratuit sur inscritpion sur notre site : [www.i-ac.eu](http://www.i-ac.eu) Arpenter le territoire : les 4 points cardinaux de La Fabrique du Nous IAC Institut d’art contemporain 11 rue Docteur Dolard Villeurbanne Ferrandière Métropole de Lyon

