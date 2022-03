Marché Coarraze, 4 mai 2022, Coarraze.

Marché Place des anciens-combattants Place de la mairie Coarraze

2022-05-04 09:00:00 – 2022-05-04 Place des anciens-combattants Place de la mairie

Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Un marché traditionnel avec des allées animées par des producteurs. Vous y trouvez des produits frais et locaux, mais également un choix non négligeable de vêtements, bijoux et jouets en bois pour satisfaire les grands et les petits.

+33 5 59 61 32 85

marie de coarraze

