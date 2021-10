Marché Coarraze, 10 novembre 2021, Coarraze.

Marché 2021-11-10 09:00:00 – 2021-11-10 Place des anciens-combattants Place de la mairie

Coarraze Pyrénées-Atlantiques Coarraze

EUR 0 0 Marché traditionnel se tenant tous les mercredis matin, place des anciens-combattants. Des allées animées par des producteurs vous proposant des produits frais et locaux, mais pas que ; vous y trouverez aussi un choix non négligeable de vêtements, bijoux et jouets en bois pour satisfaire les grands et les petits.

Marché traditionnel se tenant tous les mercredis matin, place des anciens-combattants. Des allées animées par des producteurs vous proposant des produits frais et locaux, mais pas que ; vous y trouverez aussi un choix non négligeable de vêtements, bijoux et jouets en bois pour satisfaire les grands et les petits.

+33 5 59 61 32 85

Marché traditionnel se tenant tous les mercredis matin, place des anciens-combattants. Des allées animées par des producteurs vous proposant des produits frais et locaux, mais pas que ; vous y trouverez aussi un choix non négligeable de vêtements, bijoux et jouets en bois pour satisfaire les grands et les petits.

marie de coarraze

dernière mise à jour : 2021-10-21 par