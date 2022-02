Marche Coaching – Vivre en pleine conscience Hostens Hostens Catégories d’évènement: Gironde

Hostens Gironde Hostens 30 EUR Tout au long de cette marche coaching, Sandrine -Ma Pause Bien Etre – vous proposera différents outils qui vous permettront de vivre la pleine conscience. La pleine conscience c’est le fait d’être conscient en permanence de ce que vous vivez, c’est commencer à vivre dans l’ici-et-maintenant.

