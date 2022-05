Marche coaching – Explorons ces jugements qui vous font tant de mal

2022-10-09 14:30:00 – 2022-10-09 16:30:00 30 EUR J'entends d'ici votre "radio mental FM" : "Je suis nul, j'y arriverai jamais", "Je suis toujours en train de penser, je suis même pas capable de rester 5 mn en conscience" "Je n'ai pas le temps de faire mes exercices de méditations, je m'en veux ", "Si je n'y arrive pas c'est la faute du voisin qui fait trop de bruit, des oiseaux, des voitures…. Sandrine – Ma Pause Bien Etre – vous propose d'explorer ensemble ces jugements qui vous font tant de mal, lors d'une balade coaching sur des sentiers magnifiques autour du lac d'Hostens. Cette marche coaching peut aussi être proposée en individuel à une autre date, le jour de votre choix et au thème de votre choix (voir liste de 1 à 12 sur kinesioreikihostens.fr – sorties marche – cheminons ensemble)

