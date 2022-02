Marche coaching – Découvrez le lacher prise Hostens, 6 novembre 2022, Hostens.

Marche coaching – Découvrez le lacher prise Hostens

2022-11-06 14:30:00 – 2022-11-06 16:30:00

Hostens Gironde

35 EUR Lâcher prise c’est laisser s’en aller ce qui n’a plus lieu d’être, cesser de se battre et de résister, renoncer à tout contrôler et accepter ce que vous ne pouvez changer.

Le lâcher prise vous permet d’accueillir le changement, de laisser la place au possible.

Il vous débarrasse de vos craintes, de votre culpabilité, de vos doutes, il vous permet d’aimer et apprécier les autres pour ce qu’ils sont.

Sandrine – Ma Pause Bien Etre – vous propose de redevenir maître de votre vie, de vos choix et de vos décisions, lors d’une balade coaching sur des sentiers magnifiques autour du lac d’Hostens.

Cette marche coaching peut aussi être proposée en individuel à une autre date, le jour de votre choix et au thème de votre choix (voir liste de 1 à 12 sur kinesioreikihostens.fr – sorties marche – cheminons ensemble)

+33 6 27 22 36 42

Ma pause bien-être – Sandrine MOREAUX

Hostens

dernière mise à jour : 2022-02-17 par