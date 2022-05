Marche coaching Apprendre à dire Non à l’autre pour mieux se dire Oui, 4 décembre 2022, .

Marche coaching Apprendre à dire Non à l’autre pour mieux se dire Oui

2022-12-04 14:30:00 – 2022-12-04 16:30:00

35 EUR Votre difficulté à dire NON est étroitement liée à votre éducation et aux croyances enregistrées tout au long de votre vie. On vous a enseigné qu’il est très impoli de dire NON…

Derrière cette impossibilité à dire “non” à l’autre, se cache la plupart du temps votre besoin d’être aimé et d’appartenir à un groupe.

Sandrine – Ma Pause Bien Etre – vous propose de prendre conscience que chaque fois que vous dîtes un “faux” OUI à quelque chose, vous dîtes en réalité un “vrai” NON à autre chose, lors d’une balade coaching sur des sentiers magnifiques autour du lac d’Hostens.

Cette marche coaching peut aussi être proposée en individuel à une autre date, le jour de votre choix et au thème de votre choix (voir liste de 1 à 12 sur kinesioreikihostens.fr – sorties marche – cheminons ensemble)

Votre difficulté à dire NON est étroitement liée à votre éducation et aux croyances enregistrées tout au long de votre vie. On vous a enseigné qu’il est très impoli de dire NON…

Derrière cette impossibilité à dire “non” à l’autre, se cache la plupart du temps votre besoin d’être aimé et d’appartenir à un groupe.

Sandrine – Ma Pause Bien Etre – vous propose de prendre conscience que chaque fois que vous dîtes un “faux” OUI à quelque chose, vous dîtes en réalité un “vrai” NON à autre chose, lors d’une balade coaching sur des sentiers magnifiques autour du lac d’Hostens.

Cette marche coaching peut aussi être proposée en individuel à une autre date, le jour de votre choix et au thème de votre choix (voir liste de 1 à 12 sur kinesioreikihostens.fr – sorties marche – cheminons ensemble)

Votre difficulté à dire NON est étroitement liée à votre éducation et aux croyances enregistrées tout au long de votre vie. On vous a enseigné qu’il est très impoli de dire NON…

Derrière cette impossibilité à dire “non” à l’autre, se cache la plupart du temps votre besoin d’être aimé et d’appartenir à un groupe.

Sandrine – Ma Pause Bien Etre – vous propose de prendre conscience que chaque fois que vous dîtes un “faux” OUI à quelque chose, vous dîtes en réalité un “vrai” NON à autre chose, lors d’une balade coaching sur des sentiers magnifiques autour du lac d’Hostens.

Cette marche coaching peut aussi être proposée en individuel à une autre date, le jour de votre choix et au thème de votre choix (voir liste de 1 à 12 sur kinesioreikihostens.fr – sorties marche – cheminons ensemble)

dernière mise à jour : 2022-02-17 par