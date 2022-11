MARCHÉ – CLAPIERS Clapiers Clapiers Catégories d’évènement: Clapiers

Hérault Clapiers Les exposants et les commerçants vous accueillent avec le sourire et vous proposent une diversité de produits frais tous les dimanches de 8h à 13h sur l’esplanade Jean Jaurès ! Fruits et légumes de saison, fromages, poulets et jambonneaux et ses pommes de terre rôties, boucherie, charcuterie, pains artisanaux bio, spécialités réunionnaises, plats à emporter, paëlla, rouille, encornets, tartes, pâtisserie, café, fruits secs, olive de bouche, tapenades maison et bio, miel et dérivés, confitures, chutney, sirops, poissons, coquillages, traiteur, fleurs… Masques obligatoires sur le Marché hebdo de Clapiers Les exposants et les commerçants vous accueillent avec le sourire et vous proposent une diversité de produits frais tous les dimanches de 8h à 13h sur l’esplanade Jean Jaurès ! https://www.ville-clapiers.fr/Agenda/8021/9583 Clapiers

