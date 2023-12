Permanence à Châteauneuf Marché Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Permanence à Châteauneuf Marché Châtellerault, 6 janvier 2024, Châtellerault. Permanence à Châteauneuf 6 janvier – 6 juillet 2024, les samedis Marché Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-06T10:00:00+01:00 – 2024-01-06T12:00:00+01:00

Fin : 2024-07-06T10:00:00+02:00 – 2024-07-06T12:00:00+02:00 Les élus tiennent des permanences, une fois par mois, à Chateauneuf. Vous pouvez ainsi aller à leur rencontre et échanger avec eux sur les thématiques de votre choix. Marché rue Arsène et Jean lambert, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine élus permanence Direction de la communication et du marketing territorial Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Code postal 86100 Lieu Marché Adresse rue Arsène et Jean lambert, 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Lieu Ville Marché Châtellerault Latitude 46.815503 Longitude 0.550908 latitude longitude 46.815503;0.550908

Marché Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/