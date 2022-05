Marché Château-Chervix, 6 mai 2022, Château-Chervix. Marché Château-Chervix

2022-05-06 16:30:00 16:30:00 – 2022-05-06

Château-Chervix Haute-Vienne Château-Chervix Marché avec atelier créatif pour la fête des mères et présence de la chorale militante de la Tournerie.

Rendez-vous dès 16h30 pour retrouver les commerçants. Château-Chervix

dernière mise à jour : 2022-05-02 par OT Briance Sud Haute Vienne

