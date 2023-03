Marche, 16 avril 2023, Chassigny-sous-Dun Chassigny-sous-Dun. Marche Le Bourg Chassigny-sous-Dun Saône-et-Loire

2023-04-16

Saône-et-Loire Chassigny-sous-Dun 5-12-16-20 km (pédestre), 20 km (VTT).

12 km : un ravitaillement. 16 km et 20 km : deux ravitaillements. Un parcours VTT de 20 km avec deux ravitaillements. Saucisson chaud offert à l’arrivée. aperpidedun@gmail.com Chassigny-sous-Dun

