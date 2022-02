Marche chantée en breton, français et gallo Salle polyvalente Les Roches plates La Méaugon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La Méaugon

Marche chantée en breton, français et gallo Salle polyvalente Les Roches plates, 13 mars 2022, La Méaugon. Marche chantée en breton, français et gallo

Salle polyvalente Les Roches plates, le dimanche 13 mars à 10:00

Sterenn ar Goued organise une marche chantée en breton, français et gallo sur les chemins de la Méaugon. Une pause sera effectuée chez un méaugonnais et un apéro sera offert à la fin de la marche. Départ salle des Roches plates

Gratuit

sur les chemins de la Méaugon Salle polyvalente Les Roches plates La méaugon La Méaugon Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, La Méaugon Autres Lieu Salle polyvalente Les Roches plates Adresse La méaugon Ville La Méaugon lieuville Salle polyvalente Les Roches plates La Méaugon Departement Côtes-d'Armor

Salle polyvalente Les Roches plates La Méaugon Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-meaugon/

Marche chantée en breton, français et gallo Salle polyvalente Les Roches plates 2022-03-13 was last modified: by Marche chantée en breton, français et gallo Salle polyvalente Les Roches plates Salle polyvalente Les Roches plates 13 mars 2022 La Méaugon Salle polyvalente Les Roches plates La Méaugon

La Méaugon Côtes-d'Armor