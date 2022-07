Marche Champêtre et Bien-être avec dégustation

Marche Champêtre et Bien-être avec dégustation, 17 août 2022, . Marche Champêtre et Bien-être avec dégustation



2022-08-17 17:00:00 – 2022-08-17 19:00:00 8 EUR Marche Bien-être guidée par Hélène, somatothérapeute.

Marche de 5 km à l’écoute de son corps avec techniques de respiration, d’automassage et de posture.

« Tous vos sens en Alerte et Bien-être assuré ».

Parcours sur l’exploitation sur à la rencontre de nos brebis et de leur environnement.

