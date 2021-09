Chalette-sur-loing De la fourche à la fourchette Châlette-sur-Loing Marché Champêtre De la fourche à la fourchette Chalette-sur-loing Catégorie d’évènement: Châlette-sur-Loing

Marché Champêtre De la fourche à la fourchette, 25 septembre 2021, Chalette-sur-loing. Marché Champêtre

De la fourche à la fourchette, le samedi 25 septembre à 08:30

Consommer bio et local n’as jamais été aussi facile ! Une alimentation bio pour tous à cueillir au gré de ses envies. Venez dans nos champs !

Voir https://www.delaforuche-alafourchette.com

Le temps d’une journée notre ferme maraichère urbaine se transforme pour accueillir dans ses champs une multitude d’exposants. Cafés, thés, crêpes, confitures, cosmétiques… De la fourche à la fourchette Rue Jean Lamy, Chalette-sur-loing Chalette-sur-loing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T08:30:00 2021-09-25T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Châlette-sur-Loing Autres Lieu De la fourche à la fourchette Adresse Rue Jean Lamy, Chalette-sur-loing Ville Chalette-sur-loing lieuville De la fourche à la fourchette Chalette-sur-loing