A l’arrivée dégustation de nos produits « du champ à l’assiette » Départ du lieu-dit La Vergne 7200 Le Tallud Marche accessible à tous niveaux – Tenue et chaussures confortables conseillées. +33 6 64 52 45 22 Guidée par Nathalie, Marche de 5 km, au coeur de la Gâtine.

Sillonnez l’exploitation sur le parcours de nos brebis à travers champs, bois et cultures.

A l'arrivée dégustation de nos produits « du champ à l'assiette » Départ du lieu-dit La Vergne 7200 Le Tallud Marche accessible à tous niveaux – Tenue et chaussures confortables conseillées.

