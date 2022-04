Marché Ceillac Ceillac Catégories d’évènement: Ceillac

Hautes-Alpes

Marché Ceillac, 30 juin 2022, Ceillac. Marché Ceillac

2022-06-30 08:00:00 08:00:00 – 2022-09-01 13:00:00 13:00:00

Ceillac Hautes-Alpes Ceillac Petit marché hebdomadaire de produits artisanaux et fermiers.

Le jeudi matin sur la place du marché, viens te promener, flâner, et remplir ton frigo de fruits et légumes, de miel, de fromages… et pleins d’autres choses… mairieceillac@orange.fr +33 4 92 45 15 17 http://www.ceillac.org/ Ceillac

dernière mise à jour : 2022-04-21 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras

Détails Catégories d’évènement: Ceillac, Hautes-Alpes Autres Lieu Ceillac Adresse Ville Ceillac lieuville Ceillac Departement Hautes-Alpes

Ceillac Ceillac Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ceillac/

Marché Ceillac 2022-06-30 was last modified: by Marché Ceillac Ceillac 30 juin 2022 Ceillac Hautes-Alpes

Ceillac Hautes-Alpes