Parcours familial de 4 km avec un départ de 9h30 à 10h30. Parcours amateur de 12km avec un départ de 8h30 à 9h30. Inscriptions sous forme de dons alimentaires non périssables remis sur place. Marche caritative : Darvoy a du coeur ! Parking de la salle des fêtes Parking de la salle des fêtes, Ouvrouer-les-champs Ouvrouer-les-champs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T07:30:00 2022-03-20T09:30:00

