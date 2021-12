Marché Canebière Marseille 1er Arrondissement, 1 janvier 2021, Marseille 1er Arrondissement.

Marché Canebière La Canebière Allées de Meilhan Marseille 1er Arrondissement

2021-01-01 – 2021-12-31 La Canebière Allées de Meilhan

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Ce marché a quelque chose d’anachronique. Perché tout en haut de la Canebière, il semble bien loin du tumulte et de l’agitation de cette artère.

On se croirait sur une place de village avec ses petits stands.



Tous les mardis et samedis matin, le marché aux fleurs s’y implante pour le plaisir des jardiniers et autres amateurs de belles plantes, mais aussi produits régionaux et issus de l’agriculture biologique, poissons.



La qualité est belle et bien au rendez-vous et on sent une bonne ambiance authentique.



Attention ! le port du masque est obligatoire sur tous les marchés marseillais.

La Canebière Allées de Meilhan Marseille 1er Arrondissement

