Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Circuit au sein de Saint-Brevin, en campagne, au bord de mer. 11km.

Départ : parking de la Pierre Attelée, intersection allée des Jonquilles, et avenue des Pierres Couchées. Possibilité d’un plus petit circuit de 6km. Participation non adhérent 2€. lesmarcheursdujeudi@gmail.com +33 6 24 55 01 94 http://lesmarcheursdujeudi.blogspot.fr/ Circuit au sein de Saint-Brevin, en campagne, au bord de mer. 11km.

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville 47.20435#-2.15766