Depuis plus de 30 ans, le marché campagnard se déroule sous les halles du village. Tous les derniers dimanches du mois de Mars à Décembre, rencontrez les producteurs locaux qui vous mettront l'eau à la bouche. Entre fromage, charcuterie et légumes anciens… savourez ces saveurs d'antan. Si vous le souhaitez, faites faire un tour de poney à votre petit bout autour des maisons anciennes, avant de lui faire connaître les petits coeurs au fromage blanc… Si vous appréciez ces saveurs, n'hésitez pas à lui en faire découvrir de nouvelles !

