Marché Brésilien Place Monge, un voyage culturel garantie. Place Monge Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Marché Brésilien Place Monge, un voyage culturel garantie. Place Monge, 2 juillet 2022, Paris. Le samedi 02 juillet 2022

de 10h00 à 21h00

. gratuit Restauration payante, animations gratuites.

Dans le cadre d’un échange culturel, nous vous proposons une immersion dans notre culture et nos traditions. Une journée conviviale en solo ou en famille. La 6ème édition du Marché Brésilien s’installera Place Monge ce samedi 2 juillet à partir de 10h. De nombreux stands vous proposant de l’artisanat, des produits et surtout de la gastronomie typique brésilienne que vous pourrez savourer sur place ou à emporter ! Il faut venir tôt, le but n’est pas de manger le meilleur mais plutôt d’être transporté le temps d’un repas. PROGRAMME:

MATIN – LA CAPOEIRA POUR TOUS – Présentation et petit stage gratuit

APRÈS MIDI – CONCERT LIVE SAMBA ET BOSSA NOVA AVEC CATIA WERNECK. Entrée gratuite. SUIVEZ-NOUS !

Instagram

feira_do_brasil

culture.bresil Place Monge Place Monge 75005 Paris Contact : 0647239857 marchebresilien@outlook.fr https://fb.me/e/1IXaQCDSo https://fb.me/e/1IXaQCDSo

Rose Alegria Les cuisines Brésiliennes

