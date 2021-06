Paris Marché Monge Paris Marché Brésilien Place Monge – 5éme édition Marché Monge Paris Catégorie d’évènement: Paris

Marché Brésilien Place Monge – 5éme édition
Le samedi 26 juin 2021

Plusieurs des techniques de préparation sont d’origine indigène, mais ont été adaptées par les noirs africains et les Portugais. Marché Gourmand Difficile de faire des généralités tant le territoire du Brésil est grand. Le riz (arroz) et les haricots (feijao) sont tout de même des aliments de base et la feijoada, un ragoût à base de haricots et de viande de bœuf ou de porc que l’on déguste avec du riz est considéré par certains comme le plat national du Brésil. Les Pão de queijo, petits pains aux fromages, sont également bien connus. Et bien entendu, difficile d’évoquer le Brésil sans présenter la caïpirinha, cocktail à base de cachaça et de citron vert. Événements -> Brocante / Marché Marché Monge place monge Paris 75005

Contact :ARTBRESIL 0647239857 partenariats@bresilartculture.org

