Bordes Bordes Bordes, Pyrénées-Atlantiques Marché Bordes Bordes Catégories d’évènement: Bordes

Pyrénées-Atlantiques

Marché Bordes, 2 octobre 2021, Bordes. Marché 2021-10-02 08:00:00 – 2021-10-02 12:30:00

Bordes Pyrénées-Atlantiques Bordes Chaque semaines, aux halles de Bordes, les commerçants et producteurs locaux vous proposent des produits de qualité : légumes, fruits, volailles, boucher, charcutier, vins fins, vêtements de sport, fromages, rôtisseur etc… Chaque semaines, aux halles de Bordes, les commerçants et producteurs locaux vous proposent des produits de qualité : légumes, fruits, volailles, boucher, charcutier, vins fins, vêtements de sport, fromages, rôtisseur etc… +33 5 59 53 20 26 Chaque semaines, aux halles de Bordes, les commerçants et producteurs locaux vous proposent des produits de qualité : légumes, fruits, volailles, boucher, charcutier, vins fins, vêtements de sport, fromages, rôtisseur etc… ©Pixabay.com dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bordes, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bordes Adresse Ville Bordes lieuville 43.23481#-0.28111