MARCHE BLEUE Clermont-en-Argonne, dimanche 17 mars 2024.

Venez participer à la marche bleue en famille et entre amis dans le cadre de Mars Bleu, mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Au départ du pôle culturel de Clermont en Argonne, 2 parcours vous seront proposés, l’un de 8 km (accueil à 8h30 et départ à 9h) et l’autre de 4 km (accueil à 9h30 et départà 10h). Crêpes et boissons chaudes vous attendrons à l’arrivée de cette belle promenade. Les inscriptions se feront sur place.Tout public

5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 08:30:00

fin : 2024-03-17

11 rue des Déportés

Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est

