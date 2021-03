Chatuzange-le-Goubet Chatuzange-le-Goubet Chatuzange-le-Goubet, Drôme Marche Bleue Chatuzange-le-Goubet Catégories d’évènement: Chatuzange-le-Goubet

Drôme

Marche Bleue, 27 mars 2021-27 mars 2021, Chatuzange-le-Goubet. Marche Bleue 2021-03-27 09:00:00 09:00:00 – 2021-03-27

Chatuzange-le-Goubet Drôme Chatuzange-le-Goubet Organisée par ACC26 et Zen Altitude dans le cadre de la prévention du cancer colorectal.

Parcours de 4 ou 8 km (départs différés par groupes de 6 selon les consignes sanitaires !

