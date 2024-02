MARCHE BLEUE Châtel-sur-Moselle, dimanche 10 mars 2024.

MARCHE BLEUE DIMANCHE 10 MARS 2024 MOBILISATION CONTRE LE CANCER COLORECTAL

La Commune de Châtel-sur-Moselle en partenariat avec La Ligue contre le cancer et ses partenaires santé ainsi que les associations sportives locales, organise une Marche Bleue le dimanche 10 mars 2024 destinée à sensibiliser sur l’importance du dépistage du cancer colorectal.

Ce dépistage s’adresse à tous les hommes et toutes les femmes de 50 à 7 4 ans. Seulement 34,3 % du public ciblé le réalise, loin de l’objectif de 65 % fixé par les autorités sanitaires et qui pourrait réduire le nombre de décès à 6 000 par an contre 17 000 actuellement.

Cette manifestation nationale sera, pour l’année 2024, réalisée dans les Vosges par la Commune de Châtel-sur-Moselle, seule Commune du Département à promouvoir cette démarche de grande ampleur.

Déroulement de l’événement

Rendez-vous à Châtel-sur-Moselle au lieu-dit Le Pâquis

– départs de 8 h 30 à 13 h 30

Inscription sur place 3 € ou 10 € avec remise d’un article bleu

Parcours proposés:

– 3 parcours de marche 4 kms pour les enfants et accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), 7 kms et 10 kms pour les adultes

– 2 parcours à vélo 4 kms pour les enfants et 10 kms pour les adultesTout public

3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 08:30:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

Le Pâquis

Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est

