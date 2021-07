Xonrupt-Longemer Xonrupt-Longemer Vosges, Xonrupt-Longemer MARCHE BIO Xonrupt-Longemer Xonrupt-Longemer Catégories d’évènement: Vosges

Xonrupt-Longemer

MARCHE BIO Xonrupt-Longemer, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Xonrupt-Longemer. MARCHE BIO 2021-07-14 16:00:00 – 2021-07-14 20:00:00 Place du 22 Octobre Parking Mairie

Xonrupt-Longemer Vosges 25 exposants vous proposent leurs produits du terroir et artisanat local. +33 3 29 63 07 24 Mairie Xonrupt dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Vosges, Xonrupt-Longemer Étiquettes évènement : Autres Lieu Xonrupt-Longemer Adresse Place du 22 Octobre Parking Mairie Ville Xonrupt-Longemer lieuville 48.08128#6.92552